Più di 5mila assunzioni in arrivo ma le imprese faticano a trovare i candidati
Secondo le ultime analisi diffuse dalla Camera di commercio della Romagna, nel prossimo trimestre si prevedono oltre cinquemila assunzioni nella regione. Tuttavia, molte imprese stanno incontrando difficoltà nel trovare candidati disponibili a lavorare, creando un divario tra domanda e offerta di lavoro. Il quadro evidenzia un mercato del lavoro in movimento, con una crescita prevista per i mesi da maggio a luglio 2026.
Le recenti analisi occupazionali diffuse dalla Camera di commercio della Romagna delineano un quadro di dinamismo per il mercato del lavoro locale, con previsioni di crescita significative per il trimestre maggio-luglio 2026. In questo periodo, le province di Forlì-Cesena e Rimini prevedono.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie correlate
Ristorazione tra luci e ombre: consumi in crescita, ma le imprese faticano a trovare personaleIl Rapporto ristorazione 2026 di Fipe Confcommercio, presentato nei giorni scorsi e realizzato in collegamento con i territori, evidenzia come il...
Argomenti più discussi: Più di 5mila assunzioni in arrivo, ma le imprese faticano a trovare i candidati; Colloqui di lavoro per 250 nuove assunzioni, l'appuntamento in Abruzzo; Primark investe in Italia 62 milioni di euro e assume mille lavoratori; Contributi alle aziende per nuove assunzioni: tre avvisi pubblici della Regione.
Più di 5mila assunzioni in arrivo, ma le imprese faticano a trovare i candidati #Cesena facebook
I dipendenti di Palantir parlano della discesa nel fascismo dell'azienda (Traduzione) reddit
Bonus assunzioni più alti, ma condizionati a nuovi requisitiIl cosiddetto decreto 1° maggio introduce dei vincoli per beneficiare dei bonus: incremento occupazionale e applicazione del salario giusto. Tutte le novità ... italiaoggi.it