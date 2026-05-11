Piombino al via la stagione delle crociere | in porto la lussuosa Sirena della Oceania Cruises

A Piombino è iniziata la stagione delle crociere con l’arrivo della nave Sirena, appartenente alla compagnia americana Oceania Cruises. La nave è approdata nel porto lunedì 11 maggio. Si tratta di un'imbarcazione di lusso che ha raggiunto la banchina cittadina, segnando l’inizio di questa nuova fase del traffico crocieristico nella zona. La stagione proseguirà con altri arrivi programmati nel corso dei prossimi mesi.

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