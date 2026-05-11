Piombino al via la stagione delle crociere | in porto la lussuosa Sirena della Oceania Cruises
A Piombino è iniziata la stagione delle crociere con l’arrivo della nave Sirena, appartenente alla compagnia americana Oceania Cruises. La nave è approdata nel porto lunedì 11 maggio. Si tratta di un'imbarcazione di lusso che ha raggiunto la banchina cittadina, segnando l’inizio di questa nuova fase del traffico crocieristico nella zona. La stagione proseguirà con altri arrivi programmati nel corso dei prossimi mesi.
La stagione delle crociere di Piombino ha preso il via. Nella giornata di lunedì 11 maggio, infatti, è approdata al porto la lussuosa Sirena della compagnia di lusso americana Oceania Cruises. Lunga circa 181 metri, larga 25, ha una stazza lorda di 30mila tonnellate ed è stata costruita nel 1999.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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