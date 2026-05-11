Pignone liquami nel torrente | Pietrobono denuncia il guasto del 2011

Nel 2011, si è verificato un guasto alla rete fognaria che ha portato all’inquinamento di un torrente con liquami. Da allora, il problema non è stato risolto e ancora oggi il torrente presenta tracce di contaminazione. La questione riguarda chi abbia la responsabilità di intervenire per eliminare il rischio sanitario causato dall’inquinamento e di chiarire perché il guasto non sia stato riparato in tutti questi anni.

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? Punti chiave Perché il guasto alla rete fognaria è rimasto irrisolto dal 2011?. Chi deve rispondere del rischio sanitario causato dai liquami nel torrente?. Come influisce lo sversamento costante sulla salute dei residenti di Casale?. Quali azioni concrete prenderanno Comune e Acam Iren per risolvere il problema?.? In Breve Guasto alla rete fognaria causato dall'alluvione del 2011 in località Casale.. Sversamento di reflui nel torrente Casale presso la segheria Agnetti.. Inerzia di Acam Iren e Comune di Pignone nonostante le interpellanze.. Rischi igienico-sanitari per i residenti e inquinamento dell'ecosistema locale.. Sandro Pietrobono denuncia il continuo sversamento di liquami nel torrente Casale a Pignone, segnalando un guasto alla rete fognaria che persiste dal 2011.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pignone, liquami nel torrente: Pietrobono denuncia il guasto del 2011 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giarre, liquami scaricati abusivamente nel torrente MacchiaDurante i recenti lavori di messa in sicurezza eseguiti dal Genio Civile, è emersa la presenza di liquami derivanti da allacciamenti abusivi, in... Schiuma bianca e rifiuti nel torrente Carapelle, ennesima denuncia: "Si metta fine al disastro ambientale”A denunciare lo stato dell'arte e a chiedere, per la terza volta, “un intervento urgente” è il 69enne Antonio Di Tuccio: “La situazione continua a...