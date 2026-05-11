Piedi pesanti sull' acceleratore 9 mila euro di multe in una settimana di controlli Persi ben 150 punti dalle patenti
Nella provincia di Forlì, durante gli ultimi sette giorni, sono stati effettuati controlli sulle strade che hanno portato a 53 sanzioni per eccesso di velocità. In totale, sono stati confiscati circa 9 mila euro di multe e sono stati decurtati quasi 150 punti dalle patenti di automobilisti che hanno superato i limiti di velocità. Questi dati si riferiscono a un’intensa attività di controllo nel territorio.
Il bilancio dell’ultima settimana sulle strade della provincia di Forlì parla chiaro: 53 automobilisti sanzionati per eccesso di velocità e quasi 150 punti decurtati dalle patenti. È questo l'esito principale dell'operazione "Speed", la campagna europea di sensibilizzazione e controllo che ha.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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