Piedi pesanti sull' acceleratore 9 mila euro di multe in una settimana di controlli Persi ben 150 punti dalle patenti

Nella provincia di Forlì, durante gli ultimi sette giorni, sono stati effettuati controlli sulle strade che hanno portato a 53 sanzioni per eccesso di velocità. In totale, sono stati confiscati circa 9 mila euro di multe e sono stati decurtati quasi 150 punti dalle patenti di automobilisti che hanno superato i limiti di velocità. Questi dati si riferiscono a un’intensa attività di controllo nel territorio.

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