Il rappresentante di Radici e Futuro ha annunciato l’intenzione di avviare immediatamente un confronto con la Regione Campania e l’Azienda Casa Edilizia Residenziale pubblica, per discutere i prossimi passi legati al Piano Casa 2026 e ai progetti di rigenerazione urbana. L’obiettivo è avviare un percorso di ascolto e coordinamento per definire le azioni da intraprendere nel settore edilizio e di sviluppo delle aree urbane.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Avviare un’interlocuzione serrata con la Regione Campania, Acer e tutti gli enti competenti per sbloccare i fondi destinati alla riqualificazione dei complessi di edilizia residenziale pubblica troppo spesso abbandonati a se stessi e siglare accordi per il recupero e la riqualificazione per il riutilizzo del patrimonio attualmente dismesso, come il complesso dell’ex San Giovanni di Dio”. È questo uno dei punti qualificanti del programma amministrativo della lista “Radici e Futuro” con candidato sindaco Carmine Valentino, costruito attorno ad una visione moderna, inclusiva e concreta della città di Sant’Agata de’ Goti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Piano Casa 2026 e rigenerazione urbana, Valentino (Radici e Futuro): “Subito al lavoro”

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