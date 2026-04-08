Per la prima volta in cinque decenni, le città di New York e Filadelfia dedicano una rassegna a Marcel Duchamp. Il MoMA e un altro importante museo ospitano esposizioni che presentano opere e documenti dell’artista francese. La mostra si focalizza sui lavori più significativi del suo percorso creativo e sulla sua influenza nel mondo dell’arte contemporanea. La presenza di questa esposizione rappresenta un evento rilevante per il panorama culturale statunitense.

Per la prima volta in 50 anni New York e Filadelfia puntano i riflettori su Marcel Duchamp: il MoMA dal 12 aprile e poi, dal prossimo ottobre, il Philadelphia Museum of Art presenteranno una grande retrospettiva dell’artista francese che ha imposto al pubblico di interrogarsi sul perché un orinatoio può essere considerato un’opera d’arte. Le mostre, curate congiuntamente dai due musei mettendo assieme mezzo secolo di studi, revisioni ed equivoci su una figura di artista che ha fatto della contraddizione e dell’ironia il suo metodo di lavoro, sono le prime in Nord America dal 1973 su un artista che non appartiene infatti a nessuna scuola pur attraversandole tutte: dal Cubismo al Surrealismo fino alla Pop Art, sempre sfuggendo ai tentativi di definirlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Marcel Duchamp conquista gli Usa

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