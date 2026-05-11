Perrino ringraziamenti al reparto di Neurologia | Esempio concreto di sanità che funziona
Un paziente ha fatto sapere di aver ringraziato il reparto di Neurologia dell’ospedale Perrino di Brindisi, definendolo un esempio concreto di sanità che funziona. La comunicazione è stata resa nota tramite un messaggio scritto in cui si esprime gratitudine per l’assistenza ricevuta. Non sono stati forniti dettagli specifici sul trattamento o sulle circostanze che hanno portato a questa dichiarazione.
Desidero esprimere, attraverso queste righe, la mia più sincera gratitudine al reparto di Neurologia dell’ospedale Perrino di Brindisi. Sono Antonio Saponaro, figlio di una paziente ricoverata presso il reparto dal 22 marzo fino al 16 aprile a causa di una impegnativa emorragia cerebrale, e sento.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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