Perrino ringraziamenti al reparto di Neurologia | Esempio concreto di sanità che funziona

Un paziente ha fatto sapere di aver ringraziato il reparto di Neurologia dell’ospedale Perrino di Brindisi, definendolo un esempio concreto di sanità che funziona. La comunicazione è stata resa nota tramite un messaggio scritto in cui si esprime gratitudine per l’assistenza ricevuta. Non sono stati forniti dettagli specifici sul trattamento o sulle circostanze che hanno portato a questa dichiarazione.

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