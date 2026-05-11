Pensione Gestione Separata | Cassazione nega il pagamento degli arretrati
La Corte di Cassazione ha stabilito che non spetteranno arretrati per la pensione Gestione Separata in caso di mancato pagamento. La decisione riguarda il momento in cui bisogna presentare la domanda per ricevere eventuali somme dovute. Si chiarisce anche che, per non perdere gli arretrati, la richiesta deve essere presentata entro determinati termini. Non sono presenti informazioni su nomi o enti specifici coinvolti nella vicenda.
? Domande chiave Come evitare di perdere mesi di assegno dopo la sentenza?. Quando bisogna presentare la domanda per non perdere gli arretrati?. Cosa succede se si ritarda la richiesta di computo contributivo?. Perché la maturazione dei requisiti non garantisce più la retroattività?.? In Breve Sentenza 105422026 stabilisce decorrenza dalla domanda e non dal raggiungimento età.. Il computo segue le regole del decreto ministeriale 2821996 per unificare i versamenti.. La decorrenza scatta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.. La decisione annulla il precedente provvedimento emesso dalla corte territoriale di Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Cassazione: pensione in Gestione Separata, niente arretrati? Cosa scoprirai Come evitare di perdere i mesi di arretrati con il computo? Quali sono i quattro requisiti minimi per attivare la domanda? Chi non...
Computo pensione Gestione Separata, no arretrati e assegno solo dalla domanda: la sentenzaLa giurisprudenza più recente ha messo un punto fermo su una questione che interessa molti lavoratori con carriere “miste”: la decorrenza della...
Argomenti più discussi: Computo pensione Gestione Separata, no arretrati e assegno solo dalla domanda: la sentenza; Pensioni, niente arretrati se la domanda arriva dopo. Ecco cosa dice la Cassazione; Pensioni in computo, niente arretrati con Gestione Separata: vale la data della domanda; Esenzione IRPEF per le pensioni alle vittime del dovere: rimborso su tutto il 2026.
La Corte di Cassazione ha chiarito un punto importante per chi accede alla pensione tramite il computo nella Gestione Separata INPS. La regola generale prevede che la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo al compimento dell facebook
Computo pensione Gestione Separata, no arretrati e assegno solo dalla domanda: la sentenzaLiquidazione pensione Gestione Separata Inps: quando scatta con computo? La Cassazione chiarisce e cambia le aspettative dei lavoratori ... quifinanza.it