Partito il conto alla rovescia per il Torneo nazionale di calcio dei Medici Veterinari

È iniziato il conto alla rovescia per la 25esima edizione del torneo nazionale di calcio dedicato ai Medici Veterinari. La competizione si svolgerà nelle prossime settimane e vedrà la partecipazione di squadre provenienti da diverse parti del paese. L’evento si terrà in una località di Brindisi e coinvolgerà numerosi professionisti del settore veterinario. La manifestazione rappresenta un momento di incontro e di svago per i partecipanti.

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BRINDISI - È ufficialmente partito il conto alla rovescia per la 25esima edizione del Torneo nazionale di calcio dei Medici Veterinari. Quest'anno tocca alla provincia di Brindisi, e in particolare alla Riserva di Torre Guaceto ospitare i professionisti, nell'occasione senza camice ma in divisa.🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Partito il conto alla rovescia per le ParalimpiadiFiniti i Giochi, se ne fanno altri: mancano solo 11 giorni rimasti all'inizio delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con l’arrivo della... Nuova piscina Fiammetta. Partito il conto alla rovesciaCERTALDO Il conto alla rovescia è già partito: il prossimo 14 maggio, alle 18, sarà inaugurata ufficialmente la nuova piscina Fiammetta, portando...