Parrella su Giovanna d’Arco | il legame tra storia e donne moderne

Un dibattito recente ha analizzato il rapporto tra la figura di Giovanna d’Arco e le donne di oggi, evidenziando come il termine “ragazzina” possa trasmettere un pregiudizio sulla maturità femminile. Si è anche discusso di come la fede politica possa sostituire la missione religiosa che caratterizzava la figura storica di Giovanna, portando a riflettere su cambiamenti nel modo di interpretare il suo ruolo e il suo messaggio nel tempo.

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