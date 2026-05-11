Durante la partita tra Parma e Roma, il VAR ha deciso di non assegnare un rigore dopo un contatto con l’allenatore della Roma. Le immagini disponibili non hanno confermato le proteste dell’allenatore della squadra di casa, e il regolamento ha portato a questa decisione. La situazione ha suscitato polemiche tra i tifosi, soprattutto riguardo alla valutazione del contatto da parte del VAR e al motivo per cui Valenti non è stato punito.

? Domande chiave Come ha fatto Valenti a evitare il fallo secondo il VAR?. Perché le immagini non hanno confermato la protesta di Gasperini?. Chi ha influenzato la decisione finale di Chiffi dopo il controllo?. Come cambierà l'equilibrio psicologico della Roma dopo questo episodio?.? In Breve L'arbitro Chiffi ha negato il rigore dopo il controllo video al 19° minuto.. L'allenatore Gasperini ha contestato con veemenza la decisione durante la 36esima giornata.. Valenti ha raggiunto il pallone con leggero anticipo rispetto al giocatore Mancini.. Il contatto tra Valenti e Mancini è avvenuto domenica 10 maggio in Serie A.. Il ventesimo minuto della sfida tra Parma e Roma di domenica 10 maggio ha scatenato una tempesta di polemiche nell’area di rigore ducale dopo il contatto tra Valenti e Mancini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma-Roma, il VAR nega il rigore: polemica per il contatto Mancini

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Al Napoli un rigore prima concesso e poi revocato al Var. Era un rigorino (un rigore del calcio di oggi) ma il contatto c’eraMarelli: ""C'è un contatto ginocchio contro ginocchio, a mio parere è un rigore leggero.

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