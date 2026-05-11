Paola Caruso rabbia e aggressività al GF Vip parla lei | Non ho saputo gestire le emozioni

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Paola Caruso ha commentato il suo comportamento all’interno della casa, ammettendo di non aver saputo gestire le emozioni. Durante il reality, l’ex gieffina è stata protagonista di diversi scontri e momenti di rabbia, che sono stati ampiamente notati dal pubblico e dagli altri concorrenti. La donna ha spiegato che le sue reazioni sono state influenzate dalle emozioni difficili da controllare nel corso del programma.

Paola Caruso giustifica il suo atteggiamento dopo il GF Vip, le rivelazioni dell’ex gieffina. Al Grande Fratello Vip la presenza di Paola Caruso non è certo passata inosservata, spesso infatti si è resa protagonista di molte dinamiche, anche di accesi litigi nella casa più spiata d’Italia. C’è chi l’ha accusata di essere stata troppo aggressiva durante il reality, ieri ha Verissimo lei ha spiegato come mai ha avuto certi atteggiamento. A Silvia Toffanin ha detto: “Il Grande Fratello Vip è stata un’esperienza che mi ha cambiato molto, ho scoperto di avere tante fragilità. All’interno della Casa ho scoperto di avere una parte di carattere che non sapevo”.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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PAOLA CARUSO TORNA A PARLARE DOPO IL GF VIP. La showgirl ammette gli errori commessi nella Casa e racconta un lato di sé rimasto nascosto per anni: La paura mi ha fatto reagire con rabbia. #Verissimo #GFVip #PaolaCaruso x.com

Verissimo, Paola Caruso: Al Gf Vip ho trasformato il dolore in rabbia, non ho saputo gestire le emozioni e mi sono autospaventata perché…Verissimo, Paola Caruso: Al Gf Vip ho trasformato il dolore in rabbia, non ho saputo gestire le emozioni e mi sono autospaventata perché…. isaechia.it