Panaitolikos-Larisa martedì 12 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 12 maggio 2026 alle 18:00 si svolgerà la partita tra Panaitolikos e Larisa. Dopo la recente vittoria di Peristeri, il Panaitolikos si trova in una posizione favorevole per mantenere la categoria. Una vittoria in questa sfida, giocata in casa, potrebbe rappresentare un passo decisivo verso la salvezza del club. La partita è molto attesa dagli appassionati di calcio locale.

Il colpaccio di Peristeri ha messo il Panaitolikos in una posizione estremamente comoda in ottica salvezza, e quest’oggi in casa contro il Larisa una vittoria blinderebbe quasi definitivamente la salvezza. Nell’anno del centenario dalla fondazione la squadra di Anastasiou ha avuto un rendimento altalenante, buono per metà stagione prima del calo che l’ha portato a doversi ancora giocare la permanenza nella. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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