PALINSESTI 17-23 MAGGIO 2026 | CHIUDONO 4 SHOW PARTE SARABANDA CELEBRITY

Da lunedì 17 a domenica 23 maggio 2026, i palinsesti delle principali reti televisive italiane subiranno alcune modifiche. Durante questa settimana, quattro programmi saranno chiusi, mentre prenderà il via una nuova edizione di uno show dedicato a celebrità. Le emittenti coinvolte sono Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove, con variazioni che riguardano sia le programmazioni quotidiane sia le fasce serali.

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Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 17 al 23 maggio 2026. Rai1 D: Lapponia I Love Iù 1ªTv L: Ulisse: Il Piacere della Scoperta (34) M: Il Commissario Montalbano R M: Comandante 1ªTv G: Un Futuro Aprile 1ªTv V: Semplicemente Fiorella R S: Dalla Strada al Palco Special (66) Canale 5 D: Amici di Maria De Filippi (99) L: I Cesaroni: Il Ritorno 1ªTv M: Grande Fratello Vip (1818) M: Battiti Live Spring (33) G: Forbidden Fruit 1ªTv V: La Forza di Una Donna 1ªTv fine S: Pooh 60: La Nostra Storia in Arena Il 2305, ore 10:00 – Celebrazione Giornata della Legalità dal 1805, ore 16:10-16:45 – Racconto di Una Notte 1ªTv Il 1805, ore...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 17-23 MAGGIO 2026: CHIUDONO 4 SHOW, PARTE SARABANDA CELEBRITY ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Sarabanda Celebrity torna su Italia 1 giovedì 21 maggio 2026 Argomenti più discussi: gli appuntamenti di maggio a citylife: un laboratorio culturale a cielo aperto tra natura, arte e benessere; Giro d’Italia 2026 dove vederlo: orari TV, streaming e radio, palinsesti tappa per tappa; Mediaset, le novità di Maggio 2026: Michelle Hunziker erede di Fiorello e Maria De Filippi chiude tutto; 6 canali, Diretta Tennis e il vodcast di Ljubicic: così saranno gli Internazionali su Sky.