Palestra distrettuale di via la Malfa | affidata la gestione per 9 anni ecco quanto frutterà al Comune

Il Comune di Agrigento ha assegnato la gestione della palestra distrettuale Don Fusetti, ubicata tra via dei Normanni e piazzale Ugo La Malfa, per un periodo di nove anni. La decisione è stata ufficializzata con l'aggiudicazione definitiva, determinando così i termini dell'accordo tra le parti coinvolte. La struttura continuerà a essere utilizzata per finalità sportive e ricreative durante tutto il periodo di gestione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui