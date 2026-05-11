Palestra distrettuale di via la Malfa | affidata la gestione per 9 anni ecco quanto frutterà al Comune
Il Comune di Agrigento ha assegnato la gestione della palestra distrettuale Don Fusetti, ubicata tra via dei Normanni e piazzale Ugo La Malfa, per un periodo di nove anni. La decisione è stata ufficializzata con l'aggiudicazione definitiva, determinando così i termini dell'accordo tra le parti coinvolte. La struttura continuerà a essere utilizzata per finalità sportive e ricreative durante tutto il periodo di gestione.
Il Comune di Agrigento ha sancito l'aggiudicazione definitiva per la gestione della palestra distrettuale Don Fusetti, situata tra via dei Normanni e piazzale Ugo La Malfa. Il servizio è stato affidato al Consorzio Vero Sport Agrigento, che si occuperà della struttura per i prossimi 9 anni a.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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