Una novità nel processo negoziale in Ucraina ha sorpreso molti, arrivando da una direzione inaspettata. Le dichiarazioni di Tafuro Ambrosetti, esperto dell'Ispi, hanno attirato l'attenzione su questa svolta improvvisa, che potrebbe influenzare il corso delle trattative. La situazione resta in evoluzione e molte questioni restano ancora aperte, mentre le parti coinvolte continuano a monitorare gli sviluppi.

Una nuova svolta, piuttosto inaspettata, relativa al processo negoziale in Ucraina è arrivata da un lato che non ci si aspettava. Il presidente russo Vladimir Putin ha infatti dichiarato che “la fine della guerra è vicina”, e si è reso disponibile a un incontro con la sua controparte ucraina. Ma quello che sembra un giro di boa potrebbe essere solo l’ennesima trappola comunicativa? A rispondere alle domande di Formiche.net sulla questione è la senior research fellow del Russia, Caucasus and Central Asia Center dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale Eleonora Tafuro Ambrosetti. Come legge queste aperture? È una mossa “sincera” per cercare una svolta o una precisa tattica diplomatica Non è facile capirlo.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Pace vicina o manovra del Cremlino? Le risposte di Tafuro Ambrosetti (Ispi)

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