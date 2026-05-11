Pacco postale sospetto dentro c' è la cocaina | era destinato ad un detenuto del carcere
Nella mattinata di giovedì, durante un controllo di routine dei pacchi in arrivo ai detenuti, la polizia penitenziaria, supportata dall’unità cinofila della polizia locale, ha scoperto un pacco sospetto contenente cocaina. Il pacco era destinato a un detenuto del carcere. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il pacco è stato sottoposto ai rilievi necessari. L’indagine sulla provenienza del pacco prosegue.
Cocaina per posta, destinazione carcere. E’ quanto è stato scoperto nella mattinata di giovedì 7 da parte della polizia penitenziaria – con l’ausilio dell’unità cinofila della polizia locale – durante un controllo di routine dei pacchi in arrivo per i detenuti.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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