Pacco postale sospetto dentro c' è la cocaina | era destinato ad un detenuto del carcere

Nella mattinata di giovedì, durante un controllo di routine dei pacchi in arrivo ai detenuti, la polizia penitenziaria, supportata dall’unità cinofila della polizia locale, ha scoperto un pacco sospetto contenente cocaina. Il pacco era destinato a un detenuto del carcere. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il pacco è stato sottoposto ai rilievi necessari. L’indagine sulla provenienza del pacco prosegue.

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