Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 11 al 17 Maggio 2026

Nella settimana dal 11 al 17 maggio 2026, lunedì 11 maggio, la Luna si trova in congiunzione con il Nodo Nord nel segno dei Pesci. Questo transito segna l'inizio di un periodo in cui le influenze lunari si combinano con il punto di destinazione nel cielo, creando un quadro astrologico che può influenzare le energie della settimana.

Transiti della settimana dal 11 al 17 Maggio 2026 Lunedì 11 maggio – Luna congiunta al Nodo Nord in Pesci All’inizio della settimana la Luna incontra il Nodo Nord nel segno dei Pesci. Questa congiunzione porta una forte sensibilità e invita a guardarsi dentro. Le emozioni si tingono di intuizione e diventa più facile percepire. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 26 Maggio al 1 Giugno 2025. Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 2 al 8 Giugno 2025. Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 9 al 15 Giugno 2025.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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OROSCOPO LORELLA dal 11 al 17 maggio 2026

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