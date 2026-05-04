Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 4 al 10 Maggio 2026

La settimana dal 4 al 10 maggio 2026 si apre con la Luna dei Fiori in fase discendente. Questa influenza astrologica caratterizza i giorni iniziali, influenzando gli aspetti emotivi e le energie generali. Durante questa settimana, si alternano diversi transiti planetari che interessano i vari segni zodiacali, con effetti variabili su umore, relazioni e attività quotidiane. La posizione dei pianeti determina le tendenze principali di questo periodo.

La prima settimana di maggio si apre nel flusso discendente della Luna dei Fiori. Dopo il plenilunio del 1° maggio in Scorpione, il nostro satellite ha raggiunto l’apogeo il 4 maggio, cioè il punto più lontano dalla Terra. Per tutta la settimana la Luna attraversa la fase di gibbosa calante, illuminando ancora la notte ma invitandoci a lasciare andare ciò che non serve: il calendario lunare indica questa fase dal 3 al 8 maggio, seguita dal quarto calante tra il 9 e il 10 maggio. La fase dell’Ultimo Quarto si formerà il 9 maggio nel segno dell’Acquario, richiamando distacco e visioni future. Sul fronte dei pianeti veloci, Mercurio entra in Toro il 4 maggio: la comunicazione diventa pragmatica e riflessiva; è un transito che rallenta il ritmo mentale e favorisce decisioni concrete.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Oroscopo settimanale: dal 27 Aprile al 3 maggio 2026

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