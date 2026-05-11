Nella settimana dall’11 al 17 maggio 2026, si registra un risultato televisivo significativo. Il programma Ore14 Sera, condotto da Milo Infante, ha superato Quarto Grado nello speciale di venerdì, raggiungendo quasi il 10% di share. Questa performance ha portato a un boom di ascolti per Ore14 Sera, che ha ottenuto risultati superiori rispetto al concorrente diretto.

ARIETE – Boom per Ore14 Sera (che batte Quarto Grado ). Ore14 Sera di Milo Infante sta ottenendo ottimi risultati e nello speciale di venerdì ha superato anche il suo diretto competitor Quarto Grado, arrivando a sfiorare il 10% di share. Anche voi dell’Ariete, in questo maggio frenetico, avrete una buona risalita di stelle. Questa settimana, infatti, preparatevi a un picco di fortuna tra mercoledì e giovedì. Questo picco vi porterà qualche novità importante sul lavoro (anche per chi è in cerca; non perdete altro tempo!) e un rinnovato e ritrovato equilibrio con il partner, grazie anche allo zampino di Venere e di Marte. Nel weekend attesi incontri per i single da non sottovalutare e che vi faranno dimenticare le delusioni passate.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026

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L'oroscopo della settimana dal 11 al 17 maggio 2026

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