L’oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026 | Toro e Vergine concreti e costruttivi

Durante la settimana dal 11 al 17 maggio 2026, la Luna Nuova in Toro si verifica e porta con sé un’atmosfera che invita a concentrarsi sulla stabilità e sulla solidità. Questo influsso astrale spinge a prestare attenzione a progetti a lungo termine e a rafforzare le basi di vari aspetti della vita. Le energie sono orientate a valorizzare ciò che può durare nel tempo, favorendo un atteggiamento più concreto e attento.

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Nella settimana dall’11 al 17 maggio 2026 la Luna Nuova in Toro invita a costruire basi più solide, ritrovare stabilità e dare valore a ciò che può durare nel tempo. Fiducia per Toro, Vergine e Capricorno.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Oroscopo della prossima settimana 11-17 maggio 2026: Cazimi Mercurio e Luna Nuova in ToroUna settimana che si apre con calma e arriva al punto più luminoso giovedì 14 maggio, quando Mercurio si fonde col Sole in Toro: è il Cazimi,...