Il Teramo ha ottenuto una vittoria contro l’Atletico Ascoli, mentre l’Ancona è stata battuta in casa dal Notaresco nella semifinale. La squadra festeggia con entusiasmo, anche grazie alla sconfitta dell’Ancona, che permette al Teramo di approdare in finale. L’allenatore ha commentato che questa stagione rappresenta comunque un risultato storico per il club, anche se il risultato finale non è quello sperato.

Grande festa in casa Teramo dopo la vittoria contro l’Atletico Ascoli soprattutto dopo la notizia della sconfitta dell’Ancona in casa contro il Notaresco nell’altra semifinale. Domenica prossima i biancorossi di mister Pomante riceveranno in casa proprio il Notaresco dei tecnici ascolani Roberto Vagnoni e Manuel Fioravanti. Teramo che questa stagione non aveva mai battuto l’Atletico Ascoli, perdendo in casa e pareggiando la sfida di domenica scorsa, nell’ultima di campionato, allo Stadio Del Duca. "Speriamo sia arrivato il momento di sfatare il tabù Atletico – aveva detto il tecnico del Teramo –, ci siamo preparati per questo. L’aspetto mentale e quello fisico faranno la differenza: Angiulli è recuperato, Borgarello è da valutare".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orgoglio Seccardini, il ko non fa troppo male: "Per questo club rimane una stagione storica"

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