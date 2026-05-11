Durante i lavori per la realizzazione della Ciclovia Tirrenica, in località Talamonaccio nel territorio comunale di Orbetello, è stato rinvenuto un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale. L’area si trova tra l’Aurelia e la ferrovia, e l’ordigno sarà sottoposto alle operazioni di disinnesco, rimozione e brillamento. Le autorità competenti hanno avviato le procedure necessarie per garantire la sicurezza durante le operazioni.

Un ordigno bellico, residuato della seconda guerra mondiale, è stato trovato durante i lavori per la realizzazione della Ciclovia Tirrenica in località ’Talamonaccio’, nel territorio comunale di Orbetello, e adesso andrà disinnescato, rimosso e fatto brillare. E il giorno scelto per l’operazione è domenica 24. La bomba di 500 libbre sganciata durante uno dei tanti bombardamenti aerei che interessarono quella zona è stata scoperta nelle fasi di controllo effettuate con il metal detector, attività resa necessaria – appunto – perché l’area di ’Talamonaccio’ all’epoca del conflitto mondiale era militarizzata e ospitava anche una santabarbara....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ordigno fra l’Aurelia e la ferrovia: sarà rimosso

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