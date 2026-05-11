Sabato prossimo si terrà un nuovo incontro dedicato alle orchidee spontanee, piante rare e affascinanti che crescono in vari ambienti italiani. L'evento fa parte della serie «I giovedì del Cai» e si svolgerà in una località della provincia di Arezzo. Durante l’appuntamento, verranno approfondite le caratteristiche di queste piante e il loro ruolo nel paesaggio naturale. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere meglio questa specie di fiori.

Arezzo, 11 maggio 2026 – Le orchidee spontanee sono piccoli gioielli della natura presenti in tutto il territorio italiano. La provincia di Arezzo ospita circa sessanta specie, alcune anche piuttosto rare, e impareremo a conoscerle giovedì 14 maggio alle 21 nella sede del Cai di Arezzo in via Fabio Filzi 282 per le consuete serate dei “Giovedì del Cai” dedicate alla conoscenza della natura, della montagna e dell’ambiente. Ospiti della serata, aperta anche ai non soci, Anna Bernardini e Giovanni Tomassini del Gruppo italiano ricerca orchidee spontanee. In questo incontro impareremo a identificare e classificare le orchidee spontanee del territorio aretino, anche per contribuire alla loro difesa e al loro rispetto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orchidee spontanee, nuovo appuntamento per «I giovedì del Cai

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