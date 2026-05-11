Ora ladri colpiscono il cimitero | rubato il rame sopra i loculi

Nelle ultime ore, il cimitero è stato teatro di un furto di rame, prelevato dai sopra i loculi. I ladri sono riusciti a smontare con precisione le grondaie, lasciando dietro di sé tracce del loro intervento. La sottrazione ha causato danni alle sepolture, con alcune tombe che risultano esposte alle intemperie a causa dell’assenza del rivestimento in rame. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a smontare le grondaie con precisione?. Perché l'assenza del rame sta danneggiando le sepolture dei defunti?. Quanto vale il metallo rubato sul mercato nero del riciclo?. Chi potrà garantire la sicurezza del camposano durante la notte?.? In Breve Il vicesindaco Stefano Sgarbossa conferma il furto pianificato per profitto immediato.. Il rame rubato vale tra i 3,50 e i 7 euro al chilo.. L'assenza di grondaie causa infiltrazioni d'acqua piovana direttamente sui loculi.. I residenti di Ora segnalano la vulnerabilità del sito durante le ore notturne.. I residenti di Ora hanno scoperto il furto delle grondaie in rame sopra i loculi del cimitero comunale dopo che i ladri si sono introdotti nel camposanto durante la notte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ora, ladri colpiscono il cimitero: rubato il rame sopra i loculi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bollate, ladri colpiscono il Santuario e rubano il rameChiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di… Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito,... Si parla di: Fidenza: i ladri colpiscono in pieno centro nonostante il fumogeno antifurto - Video; Ladri all'assalto delle scuole dell'infanzia.