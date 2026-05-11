OpenAI pioggia di miliardi sui dipendenti | in 600 diventano milionari con la vendita delle azioni

OpenAI ha permesso ai propri dipendenti di vendere azioni fino a un massimo di 30 milioni di dollari ciascuno. In totale, circa 600 lavoratori hanno beneficiato di questa operazione, diventando milionari grazie alla vendita delle quote azionarie possedute all’interno dell’azienda. La decisione ha portato a una significativa liquidità per molti tra i dipendenti, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici sulle modalità di vendita o sui tempi.

OpenAI, la società che ha creato e possiede ChatGPT, ha dato la possibilità ai propri dipendenti di vendere le proprie azioni fino a 30 milioni di dollari ciascuno. E così oltre 600 dipendenti ed ex dipendenti hanno deciso di farlo, incassando complessivamente 6,6 miliardi di dollari. Almeno 75 di loro sono riusciti a intascare il tetto più alto previsto: 30 milioni di dollari. È quanto rivela il Wall Street Journal, secondo cui gli altri dipendenti hanno scelto di investire le quote rimanenti in fondi di donazione e conti di investimento a scopo benefico e filantropico. Verso la fine del «paper wealth». Per anni, il termine «paper wealth» ha indicato la ricchezza teorica dei dipendenti tech, legata ad azioni bloccate per anni.🔗 Leggi su Open.online

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