Omaggio a Cassanmagnago l’europeista vicina alla gente
A Vimercate si rende omaggio a Maria Luisa Cassanmagnago, figura molto conosciuta nel territorio e riconosciuta per il suo impegno nel promuovere valori europeisti. La sua presenza nei diversi ambiti locali ha lasciato un segno evidente, e oggi viene ricordata per il suo legame con la comunità e per il suo ruolo nel sostenere iniziative legate all’Europa. La cerimonia si svolge nel rispetto della memoria di questa donna.
Vimercate rende omaggio a una delle sue figure più autorevoli e profondamente radicate nel territorio: Maria Luisa Cassanmagnago. Sabato, Giornata dell’Europa, ai Giardini di via Donizetti, l’Amministrazione ha dedicato una targa all’ex deputata e vicepresidente del Parlamento Ue, protagonista di una lunga stagione politica vissuta sempre all’insegna della sobrietà, della concretezza, vicino alle persone. A ricordarne il profilo umano e politico, il sindaco Francesco Cereda che ne ha sottolineato il tratto principale "una donna presente per tutti", capace di partire da origini umilissime e di trasformare quell’esperienza in una bussola sempre orientata al sociale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Si parla di: Omaggio a Cassanmagnago, l’europeista vicina alla gente; Vimercate celebra la Giornata dell’Europa con un omaggio a Maria Luisa Cassanmagnago.