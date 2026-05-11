Omaggio a Cassanmagnago l’europeista vicina alla gente

A Vimercate si rende omaggio a Maria Luisa Cassanmagnago, figura molto conosciuta nel territorio e riconosciuta per il suo impegno nel promuovere valori europeisti. La sua presenza nei diversi ambiti locali ha lasciato un segno evidente, e oggi viene ricordata per il suo legame con la comunità e per il suo ruolo nel sostenere iniziative legate all’Europa. La cerimonia si svolge nel rispetto della memoria di questa donna.

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Vimercate rende omaggio a una delle sue figure più autorevoli e profondamente radicate nel territorio: Maria Luisa Cassanmagnago. Sabato, Giornata dell’Europa, ai Giardini di via Donizetti, l’Amministrazione ha dedicato una targa all’ex deputata e vicepresidente del Parlamento Ue, protagonista di una lunga stagione politica vissuta sempre all’insegna della sobrietà, della concretezza, vicino alle persone. A ricordarne il profilo umano e politico, il sindaco Francesco Cereda che ne ha sottolineato il tratto principale "una donna presente per tutti", capace di partire da origini umilissime e di trasformare quell’esperienza in una bussola sempre orientata al sociale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omaggio a Cassanmagnago, l’europeista vicina alla gente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Nazionale, Politano: “Nostro unico pensiero è andare ai Mondiali. La gente ci stia vicina” Calenda risponde alla Gruber: “Siamo l’unica forza europeista? Cosa scoprirai Come può Azione evitare l'isolamento politico previsto da Prodi? Perché Calenda ha accusato la Gruber di avere un pensiero opposto?... Si parla di: Omaggio a Cassanmagnago, l’europeista vicina alla gente; Vimercate celebra la Giornata dell’Europa con un omaggio a Maria Luisa Cassanmagnago.