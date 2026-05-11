Nell'Oltrepò, un elicottero AW169 ha sorvolato diverse aree alla ricerca di discariche abusive e abusi edilizi. Le operazioni hanno permesso di individuare alcune zone considerate più a rischio, anche grazie alla capacità dell'elicottero di individuare discariche nascoste tra boschi e terreni agricoli. L'attività rientra in un'azione di controllo mirata a contrastare il fenomeno dell’abusivismo e dello smaltimento illecito di rifiuti.

? Domande chiave Quali zone dell'Oltrepò sono state individuate come più a rischio?. Come fa l'elicottero AW169 a scovare le discariche nascoste?. Cosa rischiano i responsabili degli abusi edilizi scoperti dall'alto?. Perché i controlli si sono estesi anche al centro di Voghera?.? In Breve Collaborazione tra Carabinieri di Voghera e 2° Nucleo Elicotteri di Orio al Serio.. Impiego dell'elicottero Agusta-Westland AW169 per sorvoli su aree agricole e urbane.. Monitoraggio costante previsto per le prossime settimane su tutto l'Oltrepò Pavese.. Tutela della qualità delle colture e del distretto agricolo locale dai rifiuti.. I Carabinieri della Compagnia di Voghera hanno dato il via a un’operazione di sorveglianza aerea nell’Oltrepò Pavese per individuare discariche abusive e costruzioni non autorizzate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oltrepò, l’occhio dell’elicottero: caccia a discariche e abusi edilizi

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