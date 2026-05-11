Oltre la Ferita Il viaggio di cura e libertà nel centro per le MGF di Pisa

Da it.insideover.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ha raccontato di essersi recata al Mercato dei Fiori di Pisa per un intervento chirurgico, scoprendo di avere una condizione legata alle mutilazioni genitali femminili (MGF). Originaria della Guinea, ha spiegato di non essere consapevole del problema prima di arrivare in Italia con il marito. Dopo aver notato di non poter avere rapporti sessuali con lui, ha capito che qualcosa non funzionava. Questa testimonianza si inserisce all’interno di un percorso di cura presso un centro dedicato alle MGF.

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“Sono venuta qui al Mercato dei Fiori di Pisa per un intervento chirurgico. Io non sapevo di avere questo problema in Guinea, ma quando sono venuta qui in Italia con mio marito e mi sono accorta che non potevo fare l’amore con lui, ho capito che c’era qualcosa che non andava. Non sapevo però di avere realmente un problema e che tipo di problema e per questo sono venuta qui a Pisa. Mi hanno visitato con attenzione, confermandomi che non potevo avere un rapporto sessuale in questa situazione perché avevo subito una mutilazione genitale femminile. Queste le parole di una ragazza guineana, ventiduenne, vittima di MGF, che ha dovuto affrontare un estenuante viaggio per emigrare in Italia e poi ha dovuto affrontare il trauma legato a questa pratica che aveva ricevuto da bambina.🔗 Leggi su It.insideover.com

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