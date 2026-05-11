Una donna ha raccontato di essersi recata al Mercato dei Fiori di Pisa per un intervento chirurgico, scoprendo di avere una condizione legata alle mutilazioni genitali femminili (MGF). Originaria della Guinea, ha spiegato di non essere consapevole del problema prima di arrivare in Italia con il marito. Dopo aver notato di non poter avere rapporti sessuali con lui, ha capito che qualcosa non funzionava. Questa testimonianza si inserisce all’interno di un percorso di cura presso un centro dedicato alle MGF.

“Sono venuta qui al Mercato dei Fiori di Pisa per un intervento chirurgico. Io non sapevo di avere questo problema in Guinea, ma quando sono venuta qui in Italia con mio marito e mi sono accorta che non potevo fare l’amore con lui, ho capito che c’era qualcosa che non andava. Non sapevo però di avere realmente un problema e che tipo di problema e per questo sono venuta qui a Pisa. Mi hanno visitato con attenzione, confermandomi che non potevo avere un rapporto sessuale in questa situazione perché avevo subito una mutilazione genitale femminile. Queste le parole di una ragazza guineana, ventiduenne, vittima di MGF, che ha dovuto affrontare un estenuante viaggio per emigrare in Italia e poi ha dovuto affrontare il trauma legato a questa pratica che aveva ricevuto da bambina.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Oltre la Ferita. Il viaggio di cura e libertà nel centro per le MGF di Pisa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Oltre la Ferita. Il viaggio di cura e libertà nel centro per le MGF di Pisa

Notizie correlate

Bimba operata al Sol et Salus, l’ospedale paga il viaggio di ritorno. “Cura che va oltre la chirurgia”Una storia di cura, attenzione e vicinanza arriva dall’ospedale Sol et Salus, dove nei giorni scorsi è stata operata con successo una bambina...

Leggi anche: Cronache di guerra e di libertà lungo le vie del centro: due camminate in centro dove caddero le bombe

Argomenti più discussi: Siria, il giorno dopo. Le ferite e le speranze - recensione di Gianmarco Fontana [libro]; Come trasformare una ferita in rinascita seguendo gli insegnamenti di Angela Fiore; Nuove cure oltre il Codice Rosso. L’ambulatorio per le ferite invisibili; Orizzonti oltre il lutto.

Il dolore di una madre non dovrebbe mai essere parte di un conflitto. La morte della mamma di Tiago, mentre lui è detenuto, è una ferita che va oltre ogni divisione politica. Umanità, prima di tutto. L'Italia si vergogni per il silenzio. x.com

Casa Yronwood, I Blackfyre e la Compagnia Dorata (Spoiler Estesi) reddit