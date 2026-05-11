Oltre 300mila euro per la ricerca | il trionfo delle azalee nel weekend dedicato alle mamme

Durante il weekend si è svolta una manifestazione dedicata alla Festa della Mamma, incentrata sulla solidarietà e sulla raccolta di fondi per la ricerca contro il cancro. In questa occasione sono state distribuite azalee, simbolo della giornata, e sono stati raccolti oltre 300mila euro. L’evento ha coinvolto numerose persone e ha visto la partecipazione di volontari e organizzazioni impegnate nel sostegno alla causa.

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Questo fine settimana si è tenuta l’occasione di solidarietà e lotta contro il cancro più bella dell’anno: quella che unisce il sostegno della ricerca alle celebrazioni della Festa della Mamma, evento che da tradizione si lega alla distribuzione delle coloratissime azalee dell’Istituto oncologico.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Stipendi da oltre 300mila euro e nomine: cosa sta succedendo alle partecipate in Regione (e quali manager sono ai vertici)Da mesi è scaduto il consiglio d'amministrazione di una delle società partecipate del Pirellone. Argomenti più discussi: Oltre 300mila euro per la ricerca: il trionfo delle azalee nel weekend dedicato alle mamme; Milano: due arresti, 300mila euro e oltre 30 chili di droga sequestrati; Palestra Next distrutta, danni per oltre 300mila euro: autore ai domiciliari; Castel Frentano, parte la rinascita della Villa Comunale: un progetto da oltre 300mila euro ridisegna il cuore verde del paese. Blitz antidroga a Padova Est: tre cittadini albanesi arrestati con oltre 2 kg di cocaina. La droga, secondo gli investigatori, avrebbe fruttato più di 6mila dosi per un valore vicino ai 300mila euro. #Padova #Cronaca #Droga #Polizia #Veneto x.com Il trofeo di Boris Becker all'U.S. Open del 1989 è stato venduto per $357,456 in un'asta rara di trofei del Grande Slam reddit Risorse record per Lustra: oltre 300mila euro in arrivo per bilancio e programmazioneIl Comune di Lustra incassa oltre 300mila euro da Regione e Ministero. Fondi destinati a risanamento bilancio e nuovi progetti. Ecco i dettagli dei finanziamenti ... infocilento.it