Oliver’s 27 stars?
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In occasione della Design Week 2026Quadruslight & Bisca Manfredi presentano:?OLIVER’S 27 STARS?A Friendly Portraits Exhibition?a cura di KeygallerymilanoOpening party con Dj Set a cura di Antonio Ponti mercoledì 22 aprile dalle h19:00Bisca Mandredi, via Ugo Bassi 24, Isola, MilanoUna miscela.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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