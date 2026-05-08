basketball stars camp estate ancora a canestro

L'estate a Roncadello sarà all'insegna del basket con il Basketball Stars Camp, che si svolgerà dall'8 giugno al 3 luglio al Polisportivo Cimatti. Il camp forlivese offrirà quattro settimane dedicate alla pallacanestro, con attività di allenamento e giochi. Partecipanti di diverse età potranno migliorare le proprie abilità tecniche e divertirsi sul campo durante tutto il periodo.

Sarà un’estate piena di sorprese e di pallacanestro con il Basketball Stars Camp, il camp forlivese che dall’8 giugno al 3 luglio proporrà quattro settimane di divertimento e di perfezionamento tecnico al Polisportivo Cimatti di Roncadello. Il camp guidato da Richard Lelli e da Simone Pierich festeggia quest’anno la sua decima edizione e si preannuncia pieno di novità e di emozioni. Le quattro settimane di camp saranno dedicate al miglioramento di specifiche aree tecniche quali playmaking, uno contro uno, tiro e visione di gioco, grazie alla presenza di tecnici qualificati provenienti dai diversi settori giovanili del territorio e con la partecipazione di numerosi ospiti, giocatori ed allenatori che condivideranno la loro esperienza con i campers e scenderanno in campo per dare preziosi consigli ai ragazzi partecipanti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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