Sempre più genitori si preoccupano di proteggere i bambini dai raggi del sole, prestando attenzione anche alla scelta degli occhiali da sole. È importante considerare materiali di qualità, modelli che offrano una buona copertura e lenti che filtrino efficacemente gli UV. La decisione su quale tipo di occhiali acquistare dipende da diversi fattori, tra cui l’età del bambino e le condizioni di utilizzo.

Quando si parla di protezione solare, spesso si pensa subito alla pelle, dimenticando un aspetto altrettanto cruciale: gli occhi. Nei bambini, infatti, la protezione visiva è ancora più importante rispetto agli adulti. Gli occhi dei più piccoli sono fisiologicamente più vulnerabili ai raggi ultravioletti (UV). Questo accade perché le strutture oculari non sono ancora completamente sviluppate e il cristallino è più trasparente, permettendo a una maggiore quantità di radiazioni di raggiungere la retina. Secondo l ’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), fino all’80% dell’esposizione totale ai raggi UV avviene prima dei 18 anni. Questo dato rende evidente quanto sia importante iniziare la prevenzione fin dalla prima infanzia.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Occhiali da sole e bambini: come sceglierli e cosa preferire

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Occhiali da sole e bambini: come sceglierli e cosa preferireQuando si parla di protezione solare, spesso si pensa subito alla pelle, dimenticando un aspetto altrettanto cruciale: gli occhi. Nei bambini la protezione visiva è molto importante. dilei.it