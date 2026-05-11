Occhiali da sole e bambini | come sceglierli e cosa preferire
Sempre più genitori si preoccupano di proteggere i bambini dai raggi del sole, prestando attenzione anche alla scelta degli occhiali da sole. È importante considerare materiali di qualità, modelli che offrano una buona copertura e lenti che filtrino efficacemente gli UV. La decisione su quale tipo di occhiali acquistare dipende da diversi fattori, tra cui l’età del bambino e le condizioni di utilizzo.
Quando si parla di protezione solare, spesso si pensa subito alla pelle, dimenticando un aspetto altrettanto cruciale: gli occhi. Nei bambini, infatti, la protezione visiva è ancora più importante rispetto agli adulti. Gli occhi dei più piccoli sono fisiologicamente più vulnerabili ai raggi ultravioletti (UV). Questo accade perché le strutture oculari non sono ancora completamente sviluppate e il cristallino è più trasparente, permettendo a una maggiore quantità di radiazioni di raggiungere la retina. Secondo l ’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), fino all’80% dell’esposizione totale ai raggi UV avviene prima dei 18 anni. Questo dato rende evidente quanto sia importante iniziare la prevenzione fin dalla prima infanzia.🔗 Leggi su Dilei.it
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