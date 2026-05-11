Nuovi italiani a Roma la religione come elemento di distanza Integrazione più facile per i figli di coppie miste
A Roma, le persone nate da famiglie miste mostrano un’integrazione più fluida rispetto ad altri, avvicinandosi ai coetanei italiani. Tuttavia, la religione resta un elemento che crea distanza tra loro e gli altri. Questa dinamica si riflette nelle differenze culturali e nelle pratiche quotidiane, evidenziando come la religione continui a influenzare i rapporti e le identità di chi proviene da contesti familiari diversi.
Chi nasce da una “famiglia mista” ha delle attitudini più vicine ai coetanei italiani ma la religione rimane un elemento di forte distanza. È solo uno degli aspetti emersi dallo studio effettuato dall’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo – IRIAD e promossa dalla Conferenza.🔗 Leggi su Romatoday.it
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