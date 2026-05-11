Nuovi italiani a Roma la religione come elemento di distanza Integrazione più facile per i figli di coppie miste

Da romatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, le persone nate da famiglie miste mostrano un’integrazione più fluida rispetto ad altri, avvicinandosi ai coetanei italiani. Tuttavia, la religione resta un elemento che crea distanza tra loro e gli altri. Questa dinamica si riflette nelle differenze culturali e nelle pratiche quotidiane, evidenziando come la religione continui a influenzare i rapporti e le identità di chi proviene da contesti familiari diversi.

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Chi nasce da una “famiglia mista” ha delle attitudini più vicine ai coetanei italiani ma la religione rimane un elemento di forte distanza. È solo uno degli aspetti emersi dallo studio effettuato dall’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo – IRIAD e promossa dalla Conferenza.🔗 Leggi su Romatoday.it

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