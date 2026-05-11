Nuove assunzioni alla Regione Schifani | Entro il 2028 la macchina amministrativa sarà rafforzata da 2.600 unità
La Corte dei conti ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2026-2028 della Regione Siciliana. Il presidente della Regione ha annunciato che entro il 2028 saranno assunte circa 2.600 nuove unità per rafforzare la struttura amministrativa. Questa decisione fa parte di un progetto più ampio di potenziamento del personale e dell’organizzazione della macchina amministrativa regionale.
Via libera della Corte dei conti al Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2026-2028 della Regione Siciliana. Superato il controllo di legittimità al termine delle osservazioni dei magistrati contabili, il consigliere delegato Gioacchino Alessandro e il magistrato istruttore Mara.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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