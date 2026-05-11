Nuoro circolo chiuso per un mese | venduto alcol a molti minori

A Nuoro, un circolo è stato chiuso per un mese dopo essere stato scoperto a vendere alcol a numerosi minorenni. Gli episodi sono stati rilevati attraverso controlli delle forze dell'ordine, che hanno identificato più casi di vendita ai giovani. La responsabilità delle violazioni ricade sulla gestione del locale, che potrebbe essere soggetta a sanzioni e provvedimenti amministrativi. La chiusura temporanea è stata decisa dalle autorità competenti.

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? Punti chiave Come sono stati scoperti i ripetuti episodi di vendita ai minori?. Chi deve rispondere delle violazioni commesse all'interno del locale?. Quanto ammonta la sanzione pecuniaria inflitta al titolare del circolo?. Perché le autorità hanno deciso di chiudere l'attività per un mese?.? In Breve Sanzione amministrativa totale di 1333,33 euro per il titolare del circolo.. Tre verbali per illecito amministrativo contestati dalle forze dell'ordine a Nuoro.. Sospensione della licenza per 30 giorni per reiterata vendita di alcolici.. Obiettivo di garantire sicurezza e decoro nel centro storico di Nuoro.. Il centro storico di Nuoro accoglie la notizia della sospensione trentatrentacinquediesima attività di un circolo locale, colpita da un provvedimento restrittivo dopo la vendita ripetuta di alcolici a soggetti minorenni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoro, circolo chiuso per un mese: venduto alcol a molti minori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Alcol venduto ai minori, scatta la sospensione: bar chiuso per una settimanaSomministrava bevande alcoliche a minorenni nonostante fosse già stato sanzionato per la stessa violazione. Alcol a non iscritti. Chiuso il circoloAvventori sorpresi a bere, ma senza essere iscritti, insieme ad altre irregolarità constatate nei controlli congiunti di Polizia di Stato e Polizia...