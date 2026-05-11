Neurostimolazione e Autismo | oltre la frontiera della Comunicazione Sociale

In occasione della Giornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo, si è parlato di una recente ricerca che riguarda la neurostimolazione e il suo possibile ruolo nel trattamento dell’autismo. La scoperta si concentra su tecniche di stimolazione cerebrale e su come queste possano influenzare le capacità di comunicazione sociale. Lo studio ha coinvolto vari partecipanti e ha raccolto dati su effetti e risultati ottenuti attraverso queste procedure.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui