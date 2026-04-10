Autismo la comunicazione favorisce l' autonomia | un convegno a Pescara per tracciare le linee guida
Giovedì 9 aprile si è tenuto a Pescara un convegno dedicato all’autismo, svolto nella sala consiliare della città. L'evento ha riunito esperti e professionisti del settore per discutere di strategie e approcci legati alla comunicazione e all’autonomia delle persone con questa condizione. Durante l’incontro sono state presentate linee guida e metodologie per migliorare l’assistenza e il supporto a individui autistici.
Giovedì 9 aprile è stato ospitato nella sala consiliare di Pescara un importante convegno a tema autismo, che ha rappresentato un momento di riflessione e approfondimento tecnico. Tra sviluppo e relazione: la comunicazione nell’autismo dalla prima infanzia all’età adulta" ha segnato una linea. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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