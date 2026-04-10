Autismo la comunicazione favorisce l' autonomia | un convegno a Pescara per tracciare le linee guida

Giovedì 9 aprile si è tenuto a Pescara un convegno dedicato all’autismo, svolto nella sala consiliare della città. L'evento ha riunito esperti e professionisti del settore per discutere di strategie e approcci legati alla comunicazione e all’autonomia delle persone con questa condizione. Durante l’incontro sono state presentate linee guida e metodologie per migliorare l’assistenza e il supporto a individui autistici.