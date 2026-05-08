Nikita Perotti non sposerà Anastasia Kuzmina la finta proposta di matrimonio per annunciare un progetto insieme
Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina non si sposeranno. Recentemente si è diffusa la notizia di una proposta di matrimonio fatta da Perotti a Kuzmina, ma questa si è rivelata un'operazione di marketing per annunciare un progetto comune. Nessun matrimonio è stato pianificato né confermato, e la proposta, secondo quanto dichiarato, non ha avuto carattere ufficiale.
La verità sulla proposta di matrimonio di Nikita Perotti a Anastasia Kuzmina. Non ci saranno i fiori d'arancio. Almeno non per i due ballerini di Ballando con le stelle.🔗 Leggi su Fanpage.it
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