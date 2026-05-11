Nella stanza di Ambro | La musica era la sua vita Quel giorno per noi il tempo si è fermato

In una stanza chiusa a chiave, un musicista trascorreva gran parte del suo tempo componendo. Quando si trovava lì, nessuno poteva entrare, e il resto del mondo rimaneva fuori. La musica rappresentava il suo modo di vivere, e per i suoi cari quel giorno il tempo si è fermato, lasciando un vuoto nei ricordi. La stanza rimane come un luogo di silenziosa memoria, testimone di quegli istanti di creatività e isolamento.

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