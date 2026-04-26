Una bambina di tre anni aveva iniziato a lamentarsi di vedere mostri nella sua stanza e di un ronzio fastidioso che non le dava pace. La situazione è peggiorata quando i genitori hanno scoperto api che uscivano dal muro, volando in ogni direzione, creando un vero e proprio caos. La scena sembrava uscita da un film horror, con il quarto che si trasformava in un vero e proprio pandemonio.

Quando una bambina di tre anni si rifiuta di dormire lamentandosi di un ronzio e della presenza di “mostri” in camera, la reazione più logica per un genitore è pensare a una fervida immaginazione infantile. È esattamente quello che è accaduto a una famiglia americana a partire da settembre 2023, come si legge sul Guardian. Per mesi hanno rassicurato la piccola Saylor con un finto “spray scaccia-mostri”, ignorando che dietro il muro della sua stanza si nascondesse un alveare di proporzioni colossali. A raccontare l’incredibile disavventura domestica è la madre della bambina, che ha ripercorso le tappe di un’infestazione senza precedenti, risolta solo con l’intervento di uno specialista e l’esborso di migliaia di dollari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nostra figlia diceva di vedere i mostri nella sua stanza, poi la scoperta choc. Sembrava un film horror: api che uscivano a frotte dal muro volando ovunque. Era il pandemonio”:

Framed as insane and robbed of her fortune! Reborn, she crushes the elites and makes them pay!

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