' Ndrangheta due fermi per tentata estorsione tra Bovalino e Platì | decisive le denunce degli imprenditori
Due persone sono state fermate tra Bovalino e Platì con l’accusa di tentata estorsione. Secondo le ricostruzioni, si sono presentate presso alcune imprese chiedendo denaro e facendo riferimento alla presenza di una delle famiglie di ’ndrangheta nella zona. Le denunce degli imprenditori hanno contribuito a identificare i sospetti. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.
Si sarebbero presentati ai titolari di alcune imprese pretendendo denaro e facendo leva sulla loro appartenenza a una delle famiglie di ’ndrangheta egemoni nella zona.Il tentativo di estorsione, aggravato dal metodo mafioso e finalizzato ad agevolare la cosca Barbaro-Castani, ha portato al fermo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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