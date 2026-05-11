' Ndrangheta due fermi per tentata estorsione tra Bovalino e Platì | decisive le denunce degli imprenditori

Due persone sono state fermate tra Bovalino e Platì con l’accusa di tentata estorsione. Secondo le ricostruzioni, si sono presentate presso alcune imprese chiedendo denaro e facendo riferimento alla presenza di una delle famiglie di ’ndrangheta nella zona. Le denunce degli imprenditori hanno contribuito a identificare i sospetti. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.

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