Nazioni Unite un hub digitale per rafforzare la connessione tra Valencia e Brindisi

Oggi le Nazioni Unite hanno aperto un nuovo Digital Hub a Valencia, con l’obiettivo di migliorare le loro capacità di supporto digitale nelle operazioni internazionali. Questa struttura si trova in Spagna e si aggiunge ad altre iniziative dell’organizzazione per garantire servizi più sicuri e affidabili a livello globale. La creazione del centro fa parte di un progetto più ampio di potenziamento delle risorse tecnologiche dell’ente.

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BRINDISI - Le Nazioni unite hanno inaugurato oggi il loro Digital Hub a Valencia, un’iniziativa che rafforza la capacità dell’Organizzazione di fornire un sicuro e affidabile supporto digitale su scala alle operazioni Onu in tutto il mondo. Il Digital Hub rappresenta una rete connessa di.🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Standing Police Capacity delle Nazioni Unite: a Brindisi un retreat strategicoBRINDISI - Il Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite (Ungsc) ospiterà un retreat strategico della Standing Police Capacity (Spc) delle Nazioni... HuB Play ID il futuro della gestione digitale di hub e walletHuB Play ID rappresenta un approccio moderno alla gestione digitale, pensato per semplificare l’accesso e l’organizzazione delle identità online in... Argomenti più discussi: Dialogando: armonia e benessere psicofisico. Mercoledì 6 maggio con Human Performance HUB; Le monarchie del petrolio nella trappola di Trump; Dal satellite La Russia si insedia in Sahel conquistando le piste un tempo di Francia e Stati Uniti; Codeway 2026: a Roma dal 13 al 15 maggio la fiera della cooperazione internazionale dedicata al settore privato. Cosa succederebbe se gli Stati Uniti attaccassero la Corea del Nord dopo la morte di Otto Warmbier? reddit Guerra in Ucraina, le Nazioni Unite: il 2025 è stato l'anno più letale per i civiliLa guerra in Ucraina ha provocato la morte di 2.514 civili e il ferimento di altri 12.142 lo scorso anno, con un aumento del 31 per cento del numero di vittime rispetto al 2024, secondo un ... it.euronews.com