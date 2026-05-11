' Navigare nella parità' | nasce in Puglia il primo sistema regionale per misurare il divario di genere

Da baritoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Puglia è stato creato un nuovo sistema regionale per misurare il divario di genere. Si tratta di uno strumento di analisi che permette di monitorare i dati relativi alle differenze tra uomini e donne. L’obiettivo è fornire informazioni dettagliate per aiutare le autorità a pianificare interventi pubblici più mirati su pari opportunità, inclusione e lotta alle discriminazioni di genere.

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Monitorare e misurare il divario di genere in Puglia attraverso uno strumento innovativo di analisi, che consenta di supportare e orientare gli interventi pubblici in materia di pari opportunità, inclusione e contrasto alle discriminazioni. Nasce con questo intento 'Navigare nella parità', il.🔗 Leggi su Baritoday.it

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