' Navigare nella parità' | nasce in Puglia il primo sistema regionale per misurare il divario di genere
In Puglia è stato creato un nuovo sistema regionale per misurare il divario di genere. Si tratta di uno strumento di analisi che permette di monitorare i dati relativi alle differenze tra uomini e donne. L’obiettivo è fornire informazioni dettagliate per aiutare le autorità a pianificare interventi pubblici più mirati su pari opportunità, inclusione e lotta alle discriminazioni di genere.
Monitorare e misurare il divario di genere in Puglia attraverso uno strumento innovativo di analisi, che consenta di supportare e orientare gli interventi pubblici in materia di pari opportunità, inclusione e contrasto alle discriminazioni. Nasce con questo intento 'Navigare nella parità', il.🔗 Leggi su Baritoday.it
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? La Regione Puglia presenta Navigare nella Parità il nuovo cruscotto interattivo progettato per misurare in modo scientifico e costante le disuguaglianze di genere sul territorio regionale attraverso l'Indice di uguaglianza di genere regionale (RGEI). Nato facebook
??La Regione Puglia, attraverso la Sezione per l’Attuazione delle politiche di genere e in stretta sinergia con l’Università degli Studi di Bari e l’Università di Genova, ha avviato sin dal 2024 il progetto Navigare nella parità. ??Notizia completa su rpu.gl/Qqx x.com
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