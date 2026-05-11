Narciso Day 2026 | Monte Buio e i Mulini di Tonno
A metà maggio, il Monte Buio si copre di narcisi, creando un paesaggio bianco che contrasta con il suo nome. Partendo da Tonno, dove le strade asfaltate si interrompono, si percorrono antiche mulattiere che attraversano terrazzamenti costruiti dalla fatica dei contadini. Questo percorso permette di scoprire un paesaggio ricco di storia e tradizione rurale, segnato da testimonianze di un passato agricolo ancora visibile lungo il percorso.
A metà maggio il Monte Buio smentisce il suo nome, trasformandosi in un mare bianco di narcisi. Partendo da Tonno, dove l’asfalto si arrende alla storia, risaliremo antiche mulattiere tra terrazzamenti che sono monumenti alla fatica contadina. Dalla vetta del Buio, lo sguardo spazia dalle Alpi al.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie correlate
Narciso Night 2026: Pian della Cavalla dal tramonto alle stelleOsservare i narcisi con occhi nuovi! Un approccio originale per ammirare i narcisi di Pian della Cavalla, nell’area protetta del Parco Regionale...