Napoli per la Champions c' è ancora da attendere | il Bologna passa al Maradona allo scadere

Il Napoli ha affrontato il Bologna al Maradona, ma non è riuscito a ottenere i tre punti necessari per assicurarsi la qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con un risultato di 3-2 a favore degli ospiti, che hanno segnato il gol decisivo negli ultimi minuti. Con questa sconfitta, i partenopei devono ancora aspettare per conoscere il loro destino in ambito europeo, mentre il Bologna porta a casa una vittoria importante in chiave salvezza.

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