Napoli per la Champions c' è ancora da attendere | il Bologna passa al Maradona allo scadere
Il Napoli ha affrontato il Bologna al Maradona, ma non è riuscito a ottenere i tre punti necessari per assicurarsi la qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con un risultato di 3-2 a favore degli ospiti, che hanno segnato il gol decisivo negli ultimi minuti. Con questa sconfitta, i partenopei devono ancora aspettare per conoscere il loro destino in ambito europeo, mentre il Bologna porta a casa una vittoria importante in chiave salvezza.
Il Napoli rinvia ancora l'appuntamento con l'aritmetica qualificazione in Champions. Gli azzurri falliscono l'occasione di chiudere il discorso con un successo contro il Bologna, a cui ormai resta poco da giocarsi, e cadono al Maradona per 2-3 contro gli uomini di Italiano. Gli ospiti erano.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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