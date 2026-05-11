Napoli-Bologna LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 20 | 45

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 20:45 si gioca Napoli contro Bologna, con le formazioni ufficiali già annunciate. La partita di Serie A sarà seguita in diretta live, con aggiornamenti minuto per minuto e il risultato aggiornato in tempo reale. I giocatori sono in campo e la cronaca si sviluppa senza interruzioni, offrendo un resoconto dettagliato di ogni azione.

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