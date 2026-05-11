A Como, presso il locale Nerolodio, due artisti si preparano a esibirsi: una cantante e una band proporranno rispettivamente musica e letture. La serata vedrà il coinvolgimento di un’artista con un repertorio psichedelico e di un gruppo che presenta la propria interpretazione di brani musicali. L’evento mette in evidenza un momento di incontro tra musica dal vivo e cultura letteraria, senza annunci ufficiali o dettagli sulla scaletta.

? Domande chiave Come si intrecciano la fotografia dei Rolling Stones e la nuova narrativa?. Cosa accadrà quando la musica psichedelica di Marla incontrerà la letteratura?. Quale vino emiliano accompagnerà il dialogo tra parole e suoni?. Perché questo evento chiude il viaggio ispirato a William Least Heat-Moon?.? In Breve Apertura ore 19 con cocktail Opificio della Badante prima del programma delle 21.. Presentazione romanzo E lui sarà Levon dello scrittore Alessio Pizzicannella.. Performance live della cantautrice Marla con Miriam Fornari e Alessio Corasaniti.. Degustazione del vino Rosissima prodotto dalla vignaiola Elisabetta Montesissa.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e libri a Como: Marla e Pizzicannella suonano a Nerolodio

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