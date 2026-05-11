Musica al Bourbon Street gli appuntamenti live della settimana

Questa settimana il Bourbon Street Jazz Club di via Bellini a Napoli propone diversi concerti dal vivo. Il locale, situato nel centro storico, ospita incontri musicali che attirano appassionati e curiosi. Gli eventi si svolgono nel corso dei prossimi giorni e sono annunciati sul sito e sui canali social del locale. La programmazione include vari generi e artisti, offrendo un'occasione per ascoltare musica dal vivo nel cuore della città.

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Nuova settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.Giovedì 14 maggio l'appuntamento è con Sonia Zaccardi Driade.Venerdì 15 maggio ci sono i Noite Da Bossa, mentre sabato 16 sul palco arrivano i True Blues.La settimana in musica.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon StreetNuova settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli. Argomenti più discussi: Un mese di maggio quello del Live Tones Napoli al Bourbon Street ricco di eventi… V; Ebano, avorio e altre storie; Mercogliano: Concerto Mariano per la Pace nel segno di Maria, Madre della Chiesa. Bring Your Love debutta alla #71 della billboard hot 100 reddit