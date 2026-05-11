Motori accesi a Spa-Francorchamps | Giacomo Pedrini punta al podio europeo
A quasi un anno dal suo debutto, Giacomo Pedrini si prepara a tornare sul circuito di Spa-Francorchamps per il secondo appuntamento della Gt-Cup Europe 2026. La gara si svolgerà in Belgio, con i motori già accesi e l’atmosfera pronta a riscaldarsi per questa competizione. Pedrini mira a raggiungere un piazzamento tra i primi, continuando la sua partecipazione nel campionato europeo.
A quasi un anno di distanza dal suo debutto sul circuito di Spa-Francorchamps, Giacomo Pedrini è pronto a tornare sullo storico tracciato belga in occasione del secondo appuntamento della Gt-Cup Europe 2026. Dopo i primi punti conquistati nel round inaugurale di Portimão, il giovane talento.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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